الدكتور عبد العاطى يلتقى وفد الشبكة الاسلامية التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لقاءا مع الدكتور/ مروان الرقاد الرئيس التنفيذي للشبكة الاسلامية لتطوير ادارة موارد المياه والدكتور/ باسم الصالح مدير الشراكات والتعاون الدولي والمهندس/ على الهياجنه بالاتحاد الدولى لحماية الطبيعه ، ممثلي الشبكة الاسلامية التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي. وقد تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الجانبين فى بناء القدرات في مجال المياه والترابط بين المياه والطاقة والغذاء وإعادة إستخدام المياه وغيرها. كما استعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء مجهودات الوزارة المبذولة للتعامل مع التحديات المائية ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال العديد من المشروعات الجارى تنفيذها بما يعود بالنفع على كافة المنتفعين بالمياه.

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