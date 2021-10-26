/658220/بن-فوستر-حارس-واتفورد-عن-محمد-صلاح-أنه-أفضل-بسبب

كشف الإنجليزي بن فوستر حارس مرمى فريق واتفورد، عن الحديث الذي جاء بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، في لقاء جمع بينهم في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق بن فوستر حارس مرمى واتفورد الإنجليزي، على الحديث الذي جاء بينه وبين الفرعون محمد صلاح، في لقاء الجولة الثامنة من الدوري على ملعب واتفورد.

تصريحات بن فوستر

وقال: "ما دار بيني وبين صلاح جعلني أقول لنفسي، إنه لاعب محترف ورائع.. لذلك هو في القمة".

وزاد: "عقب المباراة جاء لي صلاح وقال لي: "بن، لو كنت حصلت على ركلة جزاء اليوم، إلى زاوية كنت ستذهب؟".

وأضاف: "قلت له حسنا، كنت سأذهب إلى يميني، لأنك وضعت آخر 5 ركلات جزاء في الجهة اليمنى".

وأردف: "ظهرت على وجهه ابتسامة صغيرة ثم قال لي، شكرا لك، كنت بحاجة للمعرفة".

واختتم: "بمجرد أن قال مو ذلك، قلت لنفسي إنه فتى ذكي، مو كان يريد أن يعرف تفاصيل صغيرة، من أجل تحديد أي طريقة سيسدد بها في مباراته التالية إذا حصل على ركلة جزاء".

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف فيرمينو الهدف الثالث لة والخامس لفريق ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

موقف ليفربول في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.