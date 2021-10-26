/658224/قرار-جمهوري--تعرف-على-مراسم-حلف-اليمين-القانونية-للسيدات-والسادة-معاوني-النيابة-الإدارية-الجدد

بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقن 497 لسنة 2021، بتعين عدد 359 معاون نيابة إدارية من خريجى 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

فقد تقرر أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، يوم الثلاثاء، الموافق 2/11/2021 بمقر وزارة العدل بلاظو غلي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري .. تعرف على مراسم حلف اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.