/658227/طارق-الخولي-التعليم-ومحو-الأمية-أحد-الأهداف-الاستراتيجية-للدولة-المصرية

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم المؤتمر، إن التعليم ومحو الأمية هما أحد الأهداف الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية مثلما هما هدفا استراتيجيا للجمهورية الصينية، مشيرا إلى أنها إحدى القضايا التي يتعاون فيها الطرفين المصري والصيني.

دوت الخليج يرصد تعليق طارق الخولي خلال المؤتمر المشترك بين التنسيقية والحزب الشيوعي الصيني

جاء هذا خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر المشترك الذي عقد بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،والحزب الشيوعي الصيني لليوم الثاني على التوالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد.

الجامعة الصينية فى مصر

وأشار النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إلى أن الجامعة الصينية في مصر تعد أحد أوجه التعاون في مجال التعليم بين البلدين وباكورته، لافتا إلى أن التنسيقية تولي اهتماما كبيرا بمحو الأمية وقد سبق ووقعت بروتوكولا مع هيئة تعليم الكبار، إيمانا منها بهذا الهدف.

العلاقات المصرية الصينية

وعن العلاقات المصرية الصينية أوضح طارق الخولي إن لكل من مصر والصين تاريخا عريقا معربا عن اعتزازه بالتواجد الصيني داخل العاصمة الإدارية، كذلك التعاون خلال جائحة كورونا والذي أسفر عن إنتاج لقاح سينوفاك المحلي الذي مكن الدولة من تطعيم أعداد كبيرة من المصريين في فترة صغيرة.

وأشار الخولي إلى التعاون بين الجانبين على المستوى الإقليمي والدولي عبر مبادرة ومشروع الحزام والطريق والذي سيكون بمثابة جسرا تتطلع له كافة شعوب المنطقة لدعم العلاقات والتواصل وتحقيق المنفعة للجميع.

كما أعرب البرلماني وعضو التنسيقية عن اعتزازه وزملائه بزيارتهم للصين والتي رغم ارتفاع عدد السكان البالغ 1.4 مليار نسمة لم يشعروا بكثافة مرورية نتيجة النظام في الشوارع والمدن، متمنيا استئناف الزيارات عقب انتهاء جائحة كورونا للاطلاع على النجاحات لدى الطرفين على أرض الواقع.