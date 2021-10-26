الحكم نهاية أكتوبر.. حجز الدعوى المقامة من العدل جروب ضد محمد رمضان بتغريمه 12.5 مليون جنيه

/658229/الحكم-نهاية-أكتوبر-حجز-الدعوى-المقامة-من-العدل-جروب-ضد-محمد-رمضان-بتغريمه-125-مليون-جنيه

حجزت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء 26/10/2021، الدعوى المقامة من «العدل جروب» ضد الممثل محمد رمضان بتغريمه 12.5 مليون جنيه، بسبب إمتناعه عن تصوير فيلم جديد بأسم «بطل عادى»للحكم نهاية أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حجز الدعوى المقامة من العدل جروب ضد محمد رمضان

جدير بالذكر ألزمت المحكمة في وقت سابق الممثل محمد رمضان، بدفع مبلغ مالي قدره 12 ونصف مليون جنيه مصري، لإحدى شركات الإنتاج بسبب عدم التزامه بالعقد الذي وقعه معها لأداء بطولة أحد الأفلام السينمائية.

وفي وقت سابق حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، الدعوى التي تحمل رقم 29369 لسنة 74 قضائية، للمطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منح أي تصاريح، للحكم في جلسة يوم 28 نوفمبر المقبل.

النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية

ومن جانبه قال المحامي طارق محمود، في دعواه المقدم لشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، إن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، كما أنها تعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون.

وأضاف محمود أيضًا : «إلا أنه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة».

وأكمل محمود في الدعوى المقدمة : «كما أنها تؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري.

وأشار المحامي «إلى أن ذلك ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».

مواقع التواصل الإجتماعي

وجاء في الدعوى أيضًا: «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا سيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري».