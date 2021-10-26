النائبة نيفين الطاهري تعليقًا على إلغاء حالة الطوارئ: الرئيس السيسي يقود مسيرة التنمية والاستقرار بنجاح

/658230/النائبة-نيفين-الطاهري-تعليقا-على-إلغاء-حالة-الطوارئ-الرئيس-السيسي-يقود-مسيرة-التنمية-والاستقرار-بنجاح

دوت الخليج

النائبة نيفين الطاهري: نعبر إلى مرحلة جديدة من تاريخ مصر

وقالت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب:” مرت مصر خلال السنوات الـ 10 الماضية بعددًا من التحديات، حيث مثلت مرحلة جديدة من تاريخ مصر، وكأى صدمة يعقبها إعادة ترتيب البيت من الداخل، وهو ما جرى بفعل قيادة جريئة ذات إرادت وقادرة على التعامل مع الصعاب بشكل جذرى، وهو ما نتج عنه إطلاق مسمى الجمهورية الجديدة.

النائبة نيفين الطاهري: دوت الخليج حرة أبيه بفضل قائدها الوطني

وتابعت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:” منذ ما يقرب من 40 عامًا ظلت حالة الطوارئ مفروضة، ولكن مع حالة الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي، كان من الضرورى مواكبة مسيرة التنمية، ولذا جاء قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ.

واستكملت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:” هذا الأمر سيؤدي بالفعل إلى جانب الاصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية بإذن الله.

وأختتمت:” دوت الخليج حرة أبيه، بفضل قائدها الوطني، ومنظومة تسعي لتواكب التقدم و مزيد من الاستقرار.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء اليوم إلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وذلك بعدما بذل المصريين جهدًا طويلًا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.