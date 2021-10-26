أحمد ياسر ريان يسجل ثنائية ولا أروع في كأس تركيا «فيديو»

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نجح الدولي المصري أحمد ياسر ريان لاعبي الأهلي السابق، والمعار لصفوف ألتاي سبور التركي، من تسجيل هدفين في بطولة كأس تركيا بالجولة الثالثة ليساهم في فوز فريقه بخماسية مقابل هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهدفي احمد ياسر ريان اليوم مع التاي سبور، يصل رصيد ريان مع فريقه إلى 4 أهداف، بعد تألق ومشاركة في أول ظهور له وتسجيل اول أهدافه بمرور خمسة دقائق.

وجاء الهدف الأول لاحمد ياسر ريان الهدف الأول له في المباراة امام ديرانجي بيليدي سبور، والهدف الثاني لفريقة، من خلال تمريرة من فوق الحارس.

وسجل ريان الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت سباك المرمى اعلى الزاوية اليمنى للحارس.

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي التركي، أن سعد سمير أول من أبلغه بالخروج من قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يتحدث معي سامي قمصان أو سيد عبد الحفيظ.

خروج أحمد ياسر ريان من الأهلي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" فريق سيراميكا كليوباترا تعاملوا معي بطريقة جيدة للغايه، والجميع كان مؤمن بي للغايه وأشكرهم على التعامل الجيد الموسم الماضي".

وواصل" عندما أبلغني سعيد سمير بالخروج من قائمة الفريق كان الموضوع به كرامتي وحرزنت للغايه، وكان لابد أن يبلغني المدير الفني أو أحد المسئولين".

وتابع" عندما أبعدني موسيماني من قائمة أحد المباريات علمت أنني لن أكون متواجد مع الفريق وقررت البحث عن عرض جديد، وخرجت لمدة 3 سنوات من أجل اللعب مع النادي الأهلي بشكل مستمر".

أحمد ياسر ريان

وواصل" أنا أتبهدلت إعارت كتيرة علشان أكون متواجد مع النادي الأهلي، وسعيد بدعم الجميع لي وكنت في بعض الأحيان لم أخوض التدريبات مع الفريق الأول وأكتفي بالجري خلف المرمى فقط بناء على طلب المدير الفني".

واختتم" أسعى للعودة للأهلي من جديد وأكون المهاجم الأساسي للفريق والأهم هو الظهور بشكل جيد أمام الجميع وتمثيل منتخب مصر".