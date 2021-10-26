/658233/هاني-شاكر-يدعم-وزيرة-الصحة-بعد-نقلها-للمشفى-إثر-تعرضها-لأزمة-قلبية

وجه نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر رسالة دعم لوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، وذلك بعد نقلها للمشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجأة، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

دوت الخليج يرصد رسالة الدعم الموجهه من أمير الغناء العربي هاني شاكر لوزيرة الصحة، بعد تعرضها لأزمة قلبية.

نشر شاكر صورة لوزيرة الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لمعالي وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد".

هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا بالعراق يوم 28 أكتوبر

على الصعيد الآخر، يستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري في مهرجان بابل فى العراق، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه.

هاني شاكر يروج لحفله بالعراق

روج شاكر لحفله الغنائي بالعراق، من خلال نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، علق عليه: "جمهور العراق الحبيب.. انتظروني يوم 28 أكتوبر في مهرجان بابل الدولي".

هذا وقد حقق المطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «لو سمحتوا».

أغنية لو سمحتوا

يتعاون هاني شاكر في أغنية «لو سمحتوا» مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى، ومهندس صوت ياسر أنور، وإخراج ​​نضال هاني، وتصوير أمين إسماعيل، وتنسيق الملابس محمد الشريف.

كلمات أغنية لو سمحتوا

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

وكان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.