/658234/الظهور-الرسمي-الأول-لصفقات-الأهلي-قائمة-المارد-لمواجهة-الإسماعيلي-بإنطلاق-الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة النادي الأهلي على الظهور الأول لصفقات الفريق في الإنتقالات الصيفية الماضية، في الجولة الأولى من الموسم، أمام الإسماعيلي، ويأتي الجنوب إفريقي بيرسي تاو على رأس القادمين للمارد الأحمر من بوابة الدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وأدى الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

تدريبات الأهلي

وخاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الغد.

وليد سليمان

خاض وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا منفردا في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني لإصابته بارتجاج خفيف في المخ.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في الجيم، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.