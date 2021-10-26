/658234/الظهور-الرسمي-الأول-لصفقات-الأهلي-قائمة-المارد-لمواجهة-الإسماعيلي-بإنطلاق-الدوري
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وشهدت قائمة النادي الأهلي على الظهور الأول لصفقات الفريق في الإنتقالات الصيفية الماضية، في الجولة الأولى من الموسم، أمام الإسماعيلي، ويأتي الجنوب إفريقي بيرسي تاو على رأس القادمين للمارد الأحمر من بوابة الدوري الإنجليزي.
وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:
علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.
وأدى الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.
تدريبات الأهلي
وخاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.
وأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على هامش المران الجماعي.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الغد.
وليد سليمان
خاض وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا منفردا في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
ومن جانبه قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.
وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني لإصابته بارتجاج خفيف في المخ.
وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في الجيم، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الظهور الرسمي الأول لصفقات الأهلي.. قائمة المارد لمواجهة الإسماعيلي بإنطلاق الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.