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البابا تواضروس يستقبل منسق الأمم المتحدة فى مصر وعددآ من السفراء

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المنيا: كيرلس فرحان فهمي 0 تبليغ

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أستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة إلينا بانوفا التي حضرت للتعارف على قداسة البابا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأعربت المسؤولة الأممية عن تقدير الأمم المتحدة للدور العظيم الذي يقوم به قداسته في سبيل حفظ السلام والتسامح والقيادة الفعالة في الحوار بين الأديان، كما استقبل قداسة البابا سفير بوليفيا في مصر. 

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البابا تواضروس يستقبل منسق الأمم المتحدة فى مصر وعددآ من السفراء

وأستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء السيد إدوين ريفيرو كيسبرت سفير دولة بوليفيا في مصر، وزار السفير المقر البابوي للتعرف قداسة البابا ودعاه خلال اللقاء لزيارة بوليفيا.

وفى ذات السياق استقبل قداسة البابا السفير الألماني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء السيد فرانك هارتمان سفير ألمانيا الاتحادية في مصر، الذي حضر للتعارف عقب بدء عمله سفيرًا لبلاده في القاهرة.

البابا تواضروس يستقبل منسق الأمم المتحدة فى مصر وعددآ من السفراء

وأكد السفير الضيف خلال اللقاء على الروابط القوية التي تتميز بها العلاقات بين مصر وألمانيا، كما أعرب عن اهتمام بلاده بدعم الدول للنهوض بالتعليم،

واستقبل أيضا قداسة البابا سفير مصر في مالطا  السيد خالد أنيس سفير مصر الجديد في مالطا، في نفس الإطار أأكد السفير خلال اللقاء على اهتمامه بشؤون الكنيسة القبطية في مالطا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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