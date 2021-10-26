أبو الحسين قايد متحدثا رسميا لنادى القضاة

جدة - نرمين السيد - تخرج المستشار قايد من جامعة القاهرة دفعة 88 وعمل بعدها وكيلا للنائب العام ، ثم تدرج فى السلك القضائى وعمل رئيسا للنيابة بنيابة النقض ثم المكتب الفنى بمحكمة النقض، وبعدها محام عام بنيابة النقض، ثم مستشارا بمحكمة النقض ثم نائبا بمحكمة النقض.

يشغل المستشار أبو الحسين قايد منصب الوكيل الأول لنادى القضاة منذ عام 2016 .