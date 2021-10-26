وزير الرى: الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أن قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات عديدة، يأتى على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى محدودية موارد مصر المائية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة بعنوان "المياه والمجتمع"، فى ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذى انطلقت فعالياته أمس الأول الأحد، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال وزير الرى، إن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة، ومعظمها يأتى من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة فى الصحارى، ويبلغ إجمالى هذه الكمية نحو 60 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف أنه فى المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة بين المتاح والمستهلك، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، واستخدام المياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج، توازى 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه "المياه الافتراضية".

وأكد عبدالعاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز أعداد السكان فى مصر 175 مليون نسمة، فى عام 2050، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.

ويشارك فى فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولى، و50 منظمة عاملة فى مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.