سفير الهند بالقاهرة يشيد بقرار الرئيس السيسى رفع حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير، ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، إلى النتائج الإيجابية لهذا القرار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأضاف أن الاستثمارات الهندية فى مصر تبلغ أكثر من 3.1 مليار دولار حيث يوجد أكثر من 50 شركة هندية تستثمر فى مصر.