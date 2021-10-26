/658198/ضبط-10-منشآت-طبية-تدار-بدون-ترخيص-و-كمية-مواد-كيميائية-منتهية-الصلاحية-بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدون عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك و ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بكفر الدوار والوحدة المحلية لمركز ومدينة بكفر الدوار ، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بكفر الدوار ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفرت عن تحرير محضر لمركز علاج طبيعي يدار بدون ترخيص،ومحضرين لمركزي أشعة يدارا بدون ترخيص،وتحرير محضر لعيادة طبيب أطفال لتشغيل العيادة بدون ترخيص. ضبط 10 منشآت طبية تدار بدون ترخيص و كمية مواد كيميائية منتهية الصلاحية بالبحيرة بالإضافة إلى تحرير محضر لمركز نساء وتوليد لعدم وجود طبيب أطفال بالمركز وكذلك عدم وجود كارنيهات مزاولة المهنة لأطقم التمريض بالمركز،ومحضر لعيادة طبيبة نساء وتوليد تدار بدون ترخيص، ومحضر لعيادة نساء وتوليد لمخالفة الاشتراطات الخاصة بالترخيص. كما تم تحرير ٥ محاضر لمعامل تحاليل طبية تدار بدون ترخيص وكذلك مخالفة اللافته الخاصة بالمعامل، وضبط كمية من المواد الكيميائية المستخدمة في التحاليل الطبية منتهية الصلاحية ببعض معامل التحاليل الطبية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

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