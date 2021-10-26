/658236/تحيا-مصر-ينشر-تشكيل-لجنة-التثقيف-وتنمية-الوعي-القومي-بالهيئة-الوطنية-للصحافة

ينشر موقع دوت الخليج تشكيل لجنة التثقيف وتنمية الوعي القومي بالهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضوية كلا من:

لجنة التثقيف وتنمية الوعي بالهيئة الوطنية للصحافة دوت الخليج ينشر تشكيل لجنة التثقيف وتنمية الوعي القومي بالهيئة الوطنية للصحافة سهى جعفر صحفية بجريدة البروجرية ايجيبسيان عضو صابرين حجازي أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو زكي القاضي صحفي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو هشام سلطان صحفي بجريدة الجمهورية عضو ه

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