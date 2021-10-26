/658232/أبو-الحسين-قايد--متحدثا-رسميا-لنادي-القضاة
أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، تكليف المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي ، بمهام المتحدث الرسمي.
تخرج المستشار قايد من جامعة القاهرة دفعة 88 وعمل بعدها وكيلا للنائب العام ، ثم تدرج في السلك القضائي وعمل رئيسا للنيابة بنيابة النقض ثم المكتب الفني بمحكمة النقض ، وبعدها محام عام بنيابة النقض، ثم مستشارا بمحكمة النقض ثم نائبا بمحكمة النقض.
يشغل المستشار أبو الحسين قايد منصب الوكيل الأول لنادي القضاة منذ عام 2016 .
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