/658232/أبو-الحسين-قايد--متحدثا-رسميا-لنادي-القضاة

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، تكليف المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي ، بمهام المتحدث الرسمي.

تخرج المستشار قايد من جامعة القاهرة دفعة 88 وعمل بعدها وكيلا للنائب العام ، ثم تدرج في السلك القضائي وعمل رئيسا للنيابة بنيابة النقض ثم المكتب الفني بمحكمة النقض ، وبعدها محام عام بنيابة النقض، ثم مستشارا بمحكمة النقض ثم نائبا بمحكمة النقض.

يشغل المستشار أبو الحسين قايد منصب الوكيل الأول لنادي القضاة منذ عام 2016 .