/658237/داخل-مستشفى-سوهاج--المحافظ-ومدير-الأمن-يطمئنان-على-الحالة-الصحية-للنقيب-عبد-الرحمن-فواز

زار محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الثلاثاء، اليوم،واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بزيارة النقيب «عبد الرحمن فواز» معاون مباحث مركز شرطة المنشاة، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، بمستشفى سوهاج الجامعي.

المحافظ ومدير الأمن يطمئنان على الحالة الصحية للنقيب «عبد الرحمن فواز»

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيارة النقيب عبد الرحمن داخل مستشفى سوهاج الجامعي

واطمأن محافظ سوهاج ومرافقيه على استقرار الحالة الصحية للنقيب «عبد الرحمن »، متمنيا له الشفاء العاجل، والعودة لأهله وعمله في أسرع وقت.

كما أكد محافظ سوهاج أثناء الزيارة «أنه مثال يحتذي لرجال الشرطة في الشجاعة والتصدي للعناصر الإجرامية، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أصيب النقيب «عبد الرحمن فواز »، أصيب بطلق ناري في حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز المنشاة، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم .