الداخليه تنجح في احباط محاولات تهريب وترويج المواد المخدرة بعدد من المحافظات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط ثلاثة تشكيلات عصابيه بالدقهلية، بحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها بثمانية ملايين جنيه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط ثلاثة تشكيلات عصابيه بالدقهلية

كما نجحت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ في إحباط محاولة تهريب أكثر من خمسمائة ألف قرص مخدر لخارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحري.

وفي سياق أخر اليوم نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على ربة منزل بتهمة ممارسة نشاطًا إجراميا تخصص في الإستيلاء على أموال عملاء البنوك.

وكشفت تحريات الإدارة العامة، قيام كلٍ من ربة منزل وزوجها، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة من خلال الإتصال الهاتفي العشوائي بالمواطنين وإيهامهم بأنهما موظفى خدمة العملاء بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد أو شركات الإتصالات.

بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وقيامهما بعد ذلك بإستخدام تلك البيانات المستولى عليها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشراء بضائع ومنتجات تجارية.