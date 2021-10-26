/658240/تشكيل-مباراة-سيراميكا-كليوباترا-والجونة-بانطلاق-الدوري-المصري

تنطلق صافرة بداية مباراة الجونة والشرقية للدخان في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وجاء المديرين الفنين للفريقين بتشكيل الفريقين في لقاء الجولة الاولى من الدوري، والتي تأتي من الجانبين بالتكتل في خط وسط الفريقين. تشكيل سيراميكا كليوباترا امام الجونة: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن. خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو . خط الهجوم: باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي. تشكيل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا: الحارس: إسلام طارق الدفاع: أحمد سالم صافي - محمد نجيب - عمرو طارق - عمرو السعداوي الوسط: نور السيد - شيميلس بيكلي - إسلام محارب - محمود الشبراوي - كريم طارق الهجوم: خالد قمر

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