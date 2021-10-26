المهن الموسيقية تشيد بقرار إلغاء الطؤاري: «دوت الخليج وطنًا آمنًا من الإرهاب»

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أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا، تشيد فيه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديد، الذي نص على إلغاء مد حالة الطوارئ.

دوت الخليج يرصد نص بيان المهن الموسيقية بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ.

نص البيان:

"أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس ادارة النقابة وجميع موسيقيين مصر امتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويبادلونه حبا بحب وفداءً بفداء لإعلانه إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد ".

وأضاف البيان :"وأكد هاني شاكر أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة لهذا القرار تعني أن مصر بلد مستقر آمن من الإرهاب وأنه ترسيخ للديمقراطية واستكمال التنمية الشاملة بخطي راسخة.

واختتم البيان: "دوت الخليج وطن مستقر آمن من الإرهاب".

هاني شاكر يدعم وزيرة الصحة

ومن جانبه، وجه نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر رسالة دعم لوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، وذلك بعد نقلها للمشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجأة، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

نشر شاكر صورة لوزيرة الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لمعالي وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد".

هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا بالعراق يوم 28 أكتوبر

على الصعيد الآخر، يستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري في مهرجان بابل فى العراق، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه.

هاني شاكر يروج لحفله بالعراق

روج شاكر لحفله الغنائي بالعراق، من خلال نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، علق عليه: "جمهور العراق الحبيب.. انتظروني يوم 28 أكتوبر في مهرجان بابل الدولي".

هذا وقد حقق المطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «لو سمحتوا».

أغنية لو سمحتوا

يتعاون هاني شاكر في أغنية «لو سمحتوا» مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى، ومهندس صوت ياسر أنور، وإخراج ​​نضال هاني، وتصوير أمين إسماعيل، وتنسيق الملابس محمد الشريف.

كلمات أغنية لو سمحتوا

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

وكان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.