/658242/الدوري-المصري-الشرقية-للدخان-يسقط-أمام-المقاولون-العرب-بأول-تجربة-في-الممتاز

في رابع مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022، تمكن فريق المقاولون العرب أن يحقق الفوز على الشرقية للدخان بهدف نظيف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز المقاولون العرب على الشرقية للدخان بهدف نظيف، خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين عصر اليوم، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

وتمكن ذئاب الجبل أن يحصدوا أول 3 نقاط هذا الموسم في بطولة الدوري المصري، وفشل الشرقة للدخان في حصد أول نقاط البطولة خلال المشاركة الأولى له في الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط ويتواجد في صدارة الدوري، أما الشرقية للدخان يظل في مؤخرة الجدول بدون نقاط.

ويلعب بعد قليل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا، وفي نهاية اليوم الزمالك أمام إنبي.

الظهور الرسمي الأول لصفقات الأهلي.. قائمة المارد لمواجهة الإسماعيلي بإنطلاق الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام غدًا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة النادي الأهلي على الظهور الأول لصفقات الفريق في الإنتقالات الصيفية الماضية، في الجولة الأولى من الموسم، أمام الإسماعيلي، ويأتي الجنوب إفريقي بيرسي تاو على رأس القادمين للمارد الأحمر من بوابة الدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وأدى الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

تدريبات الأهلي

وخاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الغد.