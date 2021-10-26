دفاع التواب تشييد بقرار الرئيس بإلغاء حالة الطواريء..وتؤكد: قرار تاريخي«فيديو»

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أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رئيس اللجنة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس دفاع النواب بشأن الغاء مد حالة الطوارئ

الغاء حالة الطوارئ

وقال النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى بيان للجنة اليوم، إن قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارىء قرار تاريخى وحكيم يعبر عن الاستقرار والأمن الذى تشهده البلاد.

وأضاف النائب احمد العوضي، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارىء يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة وماضية فى تحقيق التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة، وفى ظل ما تحقق من جهود ومشروعات تنموية وإنجازات على مدار 7 سنوات فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى أن القانون وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، وبعد نجاح مؤسسات الدولة وتحديدا القوات المسلحة المصرية والشرطة فى القضاء على الإرهاب ودحره.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."