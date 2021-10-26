/658244/النيابة-تأمر-باستعجال-التحريات-بشأن-تحرش-طالبة-أتوبيس-بالمعادي فيديو

تستعجل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحريات مباحث قسم شرطة المعادي في واقعة اتهام عاطل بالتحرش بفتاة تدعي «كنزي»، لتعرضها للتحرش حال ركوبها الاتوبيس بعد رجوعها من التمرين، وأمرت أيضًا النيابة بفحص الفيديو المعروض.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحرش بفتاة حال ركوبها الأتوبيس بعد رجوعها من التمرين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما اتهمت طالبة تدعى كنزي تبلغ من العمر الـ 18 عامًا، شخص بالتحرش بها، مشيرة إلى أنه لمس مناطق حساسة في جسدها، داخل إحدى حافلات النقل العام في منطقة المعادي.

وعلى الفور تقدمت الفتاة ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي، حمل رقم 16696 لاتهام هذا الشخص بالتحرش بها، وملامسة مناطق حساسة في جسدها.

لمس مناطق حساسة

كما ذكرت الطالبة بكلية الإعلام «كنزي» أمام جهات التحقيق عن الواقعة:« كنت راجعة من التمرين بمنطقة زهراء المعادي، وحال جلوسي في أحد المقاعد داخل الأتوبيس، فوجئت بشخص يقوم بتصرفات غريبة، سبت الكرسي اللي كنت عليه، وطلعت في كرسي قدام، لقيته جه ورايا.

وتابعت «كنزي» أيضًا أثناء سماع أقولها حول واقعة التحرش : «بعد ما قعدت على الكرسي، قعد ورايا ودخل إيده من جنب الكرسي وحطها على جسمي، ولمس منطقة حساسة، ولما زعقتله، المواطنين الركبين في الأتوبيس مسكوه وضربوه، وقعد يبرر أنه راجل كبير ومعملش حاجة».