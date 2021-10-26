فريدة الشوباشي لـ دوت الخليج: إلغاء مد حالة الطواريء تتويج للثقة العميقة بين الشعب والقيادة السياسية

/658245/فريدة-الشوباشي-لـ-تحيا-مصر-إلغاء-مد-حالة-الطواريء-تتويج-للثقة-العميقة-بين-الشعب-والقيادة-السياسية

أشادت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، موضحة أن هذا القرار يأتي تتويج للثقة العميقة، بين الشعب والحكومة.

دوت الخليج

النائبة فريدة الشوباشي تتحدث لتحيا مصر عن قرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ

ونوهت الشوباشي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هناك ثقة كبيرة نالتها القيادة السياسية بسبب جهودها المتواصلة، في حفظ الأمن والاستقرار وضمان حقوق المواطنين كاملة.

ولفتت النائبة فريدة الشوباشي إلى أن هذا القرار جاء بعد انتصار كبير على الارهاب وقوى الشر، التي كانت تستهدف تدمير البلاد، وتنفيذ مخططاتهم الشيطانية.

وأشارت النائبة فريدة الشوباشي أن هذا القرار يبعث رسائل للعالم الخارجي، مفادها أن مصر بلد الأمن والامان وتنعم بالاستقرار، مختتمة حديثها قائلة:" الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها الرائدة، وهذا ما كنا واثقين به".