النشرة المرورية: كثافات بكورنيش المعادى.. والنصر بديلا عن صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأحد، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور أبى قير بمنطقتى كفر عبده وسموحة، وأوضح أن الأحجام المرورية انحسرت فى محافظة الغربية بشارع جيهان السادات التابع لمدينة المنصورة للمتجه إلى حى الجامعة ووجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند منطقة الواحات للقادم من الصحراوى والمتجه إلى المريوطية أعلى الأوتوستراد والمتجه إلى المنيب والمعادى ودار السلام، وطالب بسلوك نفق كارفور لتجنب الأحجام".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع النيل للقادم من كورنيش العجوزة وطالب باستخدام كوبرى الدقى، وظهرت بعض الكثافات عند شارع ربيع الجيزى، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وشهدت محافظة القاهرة كثافات مرورية عالية انحسرت فى كورنيش النيل للقادم من المعادى والمتجه إلى أثر النبى وطالب بسلوك مناطق الأوتوستراد، كما ظهرت أحجام مرورية بشارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات وطالب باتخاذ محور النصر، كما طالب بالاتبعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.