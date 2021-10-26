السفير المصرى فى نيودلهى يقدم أوراق اعتماده للرئيس الهندى

جدة - نرمين السيد - قدّم السفير وائل حامد، سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة الهند، أوراق اعتماده إلى الرئيس الهندى ‪"‬رام ناث كوفيند"‬ وذلك يوم 26 أكتوبر 2021 بمقر رئاسة الجمهورية الهندية بالعاصمة نيودلهى.





كما اجتمع السفير المصرى مع الرئيس الهندى، حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والشعب الهندييّن، وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز الروابط التاريخية التى تجمع البلدين، وأعرب عن تطلعه لأن تشهد فترة مهمته فى الهند نموًا بمختلف مجالات العلاقات الثنائية، وأهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانب الهندى فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والزراعة وبناء القدرات، وكذلك نقل التجارب المصرية الرائدة فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات وبناء المدن الذكية، منوهًا إلى ما توفره بيئة الاستثمار فى مصر من مزايا تفضيلية لا سيما فى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.

أضاف السفير المصرى، أن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة تدعو للمزيد من التعاون بين مصر والهند، فضلاً عن أهمية تنسيق المواقف فى المنظمات متعددة الأطراف، ومن بينها مجلس الأمن، فى ضوء عضوية الهند غير الدائمة بالمجلس خلال عامى 2021-2022.

من جانبه، طلب الرئيس الهندى نقل تحياته الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُعربًا عن تمنياته بالمزيد من التوفيق فى جهود التنمية والتطور التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا الأولوية التى تقدمها بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر والتى تمثل ركيزة أساسية فى منطقة الشرق الأوسط وعنصرًا محوريًا فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.