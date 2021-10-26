صور.. الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة

جدة - نرمين السيد - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خلال الاجتماع الذى عقده بحضور كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية، واللواء محمد الدكرورى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع مسجد مصر، واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائى بالمكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية، والمهندسين محمد طلعت وأحمد فايز، الاستشاريين بمشروع مسجد مصر.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عرض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافى الإسلامى والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم.

كما اطلع الرئيس كذلك على الموقف التنفيذى الخاص بالحى الدبلوماسى، الذى يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعرض خلال الاجتماع أيضا الموقف التنفيذى لمدينة السيارات العالمية، على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.

كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائى لمدينة الجلالة، فضلا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجارى بمنطقة الحى العاشر فى مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضى المحيطة بحى الأسمرات، فى إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

وعرض خلال الاجتماع أيضا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، خاصة تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق السويس، فضلا عن جهود استغلال الأراضى على جانبى محور "جيهان السادات" فى توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، حيث أكد الرئيس على تزويده بكافة الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسى فى خدمة المشروع القومى العملاق "الدلتا الجديدة" للإنتاج الزراعى.