الرعاية الصحية توفر الإجراءات الاحترازية بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركتها فى إجراءات التأمين الطبى لما ة المشاركين بفعاليات الدورة 21 لـ "مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية"، والذى يقام برعاية وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الإسماعيلية، والذى تستمر فعالياته حتى نهاية أكتوبر الجارى.





وأوضح بيان الهيئة، أنه خلال المهرجان، فى الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر من العام الجارى، تقوم هيئة الرعاية الصحية بنشر فرق طبية، وتوفير نقاط فرز لمرتادى المهرجان، بهدف توفير الرعاية الطبية لهم سواء بمحل إقامة الزوار والوفود المشاركة أو بمحل إقامة عروض المهرجان بمحافظة الإسماعيلية، علاوة على توفير سيارة إسعاف للطوارئ بأماكن العروض، لتلبية الاحتياجات الطارئة وتأمين الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المشاركين بالمهرجان، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية المؤهلة والمدربة مستعدة لتقديم الرعاية الطبية.

وتابع البيان: تم زيادة أعداد أطباء فى كافة التخصصات الطبية بشكل عام داخل مستشفيات (مجمع الإسماعيلية الطبى، أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، مركز 30يونيو الدولى لأمراض الكُلى) التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفى تخصصات الجراحة والباطنة بشكل خاص، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية، مع التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الصحة والسكان، على مدار الساعة طوال فعاليات المهرجان، استعدادًا لأى طارئ.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يُشرِّفنا أن تشارك هيئة الرعاية الصحية فى التأمين الطبى لفعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ21، وهو الأمر الذى يعكس التزام مستشفياتنا ونجاحها فى توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية للمواطنين من أبناء محافظة الإسماعيلية أو قاطنى إقليم القناة، مؤكدًا أنهم يأخذون على عاتقهم مسئولية رعاية كل من يتوافد إلى المهرجان، وتأمين رعاية صحية عالية الجودة لهم لضمان بيئة سليمة وآمنة.

وتابع: مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، يُعد فرصة نستثمرها فى التسويق للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار "نرعاك فى مصر" كعلامة تجارية لمبادرة السياحة العلاجية التى أطلقتها الهيئة، وذلك طوال فعاليات المهرجان، وضمن الحملات الترويجية لمستشفيات الهيئة بشكل احترافى وعالمى.

واستكمل "السبكى"، أن ذلك يسهم فى الاستفادة القصوى من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى توفير الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية جنبًا إلى جنب خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضمن تعظيم المركز المالى للهيئة بتعدد مواردها الذاتية، ويعود بالنفع على جميع المتعاملين، كما يزيد من قدرات الهيئة على تعزيز بيئة العمل الداخلية وضمان الارتقاء والتطور المستمر للخدمات الصحية، وهو ما يتسق مع رؤية القيادة السياسية للدولة بوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية الأمر الذى سيسهم فى زيادة التدفق الأجنبى إلى الدولة وتعزيز مواردها المالية والتنموية فى كافة المجالات التى من شأنها تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.



يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الواحد والعشرون، تقام فعالياته بمشاركة 9 فرق مصرية بالإضافة إلى مشاركة 8 فرق عربية وأجنبية من عدة دول تشمل (الأردن، فلسطين، المكسيك، أذربيجان، نيبال، إندونيسيا ، الكونغو، السودان)، فيما يُعد مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية تظاهرة عالمية تجرى حوارًا فنيًا بين مختلف الشعوب يستند إلى الموروث الإنسانى المحلى، وتجمع الفعاليات نماذج من الثقافات التى تعكس قيم العديد من المجتمعات، حيث تعتبر الفنون الشعبية وسيلة لحفظ الهوية وجسرًا للتقارب بين الدول.