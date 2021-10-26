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الفريق محمد فريد يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود فى الجيش الثالث

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سمر مدكور 2021-10-26 17:45 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود، الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى، فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرضا لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذه، كما إستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع.

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذه للمشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيدا بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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