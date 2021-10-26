الفريق محمد فريد يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود فى الجيش الثالث

وتضمنت المرحلة عرضا لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.
وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذه، كما إستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع.
وفى نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذه للمشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيدا بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن.
حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.
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