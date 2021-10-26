مدبولى يستمع إلى مداخلات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أثنى السفير البولندى على النتائج التى حققتها مصر فيما يتعلق بالنمو الإيجابى للناتج المحلى الإجمالى، على الرغم من الأزمة التى يمر بها العالم، موضحا أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تعول على الأهمية الكبيرة لشراكتها مع مصر لدعم برنامجها للإصلاح الهيكلى، ومعربا عن أمله فى أن تسهم هذه الشراكة فى دعم انتاجية الاقتصاد المصرى بشكل كبير، بوصفها أحد أهم عناصر التنمية.

كما تطرق إلى قوة العلاقات التى تربط بين مصر وبولندا منذ عقود، معربا عن أمله فى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية.

وتوجه، ممثل بولندا فى المنظمة، بسؤال لرئيس الوزراء حول الآلية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى تعامل نظام التعليم المصرى خلال أزمة كورونا، وهو الوقت الذى قامت فيه العديد من الدول بإغلاق المدارس.

أما سفير النمسا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة، فقال إن مصر أصبحت خلال السنوات الماضية، شريكا مقربا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من خلال مساهمتها فى مبادرات المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط. ويأتى البرنامج القطرى كخطوة جديدة لهذه الشراكة من أجل دعم الإصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية.

ووجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية استفسارا للدكتور مصطفى مدبولى عن الإجراءات التى اتخذتها مصر لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، فى ضوء مشاركة مصر فى قمة تغير المناخ COP26.

من ناحيتها، أعربت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادة بلادها بالمشاركة فى هذا الحوار، لافتة إلى أن المنظمة ومصر يتمتعان بعلاقات وثيقة، وشهدت هذه العلاقات تطورا إيجابيا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وكانت مصر عضوا ناشطا فى مجلس الأعمال التابع للمنظمة منذ عام 2002. وأعربت عن شعورها بالفخر للبناء على هذا التعاون، من خلال قيامها بمساندة ملف دعم البرنامج القطرى لمصر الذى بدأ التحضير له عام 2019. وأضافت أن مصر حققت تقدما فى إطار الإعداد لهذا البرنامج، بما يعكس جدية الحكومة المصرية فى تحقيق معايير المنظمة.

وأشارت إلى العلاقات المتميزة التى تجمع مصر والولايات المتحدة، والتى تعد شريكا أمنيا واقتصاديا هاما للولايات المتحدة فى المنطقة، لافتة إلى أن أداء الاقتصاد المصرى مؤخرا يستحق الاشادة، ويعد أحد الاقتصادات الناشئة القليلة التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من جائحة كورونا.

واستفسرت المندوبة الأمريكية عن كيفية العمل من خلال البرنامج القطرى على تعزيز وتسهيل دخول المرأة إلى أسواق العمل.

وأكدت مواصلة دعم بلادها لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتنظيمها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء فى اتفاقية باريس لتغير المناخ "COP 27".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمداخلات واستفسارات سفراء الدول الأعضاء فى المنظمة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية البرنامج القطرى، وتطلعهم للتعاون مع مصر.

وردا على الاستفسار فيما يخص نظام التعليم فى مصر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر وضعت ملف التعليم كاولوية قصوى وهو الأمر الذى انعكس على مخصصاته فى الموازنة العامة، والتى ارتفعت بنسبة تزيد عن 200٪، حيث قامت الحكومة بالاستثمار بقوة فى نظم التعليم الرقمى، وتم ربط التعليم الثانوى بخدمات الانترنت.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه وبالتزامن مع ذلك، قامت مصر بتطوير البنية التحتية للمدارس، لافتا إلى أنه ومع الزيادة السكانية التى نشهدها فإنه يتعين على الحكومة إنشاء 50 ألف فصل جديد كل عام، وهى مهمة بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحقيق ذلك، لذا فإن قضية تنظيم الأسرة أصبحت قضية ملحة، منوها إلى أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج وطنى فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف المناخ، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع قضايا المناخ والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتدعم مخرجات اتفاقية باريس للتغير المناخى، مستعرضا فى هذا الشأن الجهود الوطنية التى تم بذلها، والتى تضمنت بلورة استراتيجية وطنية للمناخ، منوها إلى أنه سيتم استعراض محدداتها وأطر عملها خلال مشاركة مصر فى المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف "COP26"، المزمع عقده فى جلاسجو الشهر المقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر بصدد تنظيم المؤتمر السابع والعشين "COP27"، وسيكون لديها أهداف واضحة تبلورها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لاسيما تلك المتصلة بنسب تخفيض الانبعاثات الضارة.

وفيما يتعلق بجهود الدولة فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر استطاعت تخطى تحديات صعبة عاشتها على مدار السنوات العشر الماضية، والتى شهدت خلالها اندلاع ثورتين، وتقلبات سياسية متواترة، فضلا عن تفشى وباء كورونا فى العالم، ولم تكن مصر بمنأى عنه، لافتا إلى أن كل هذه التحديات كان لها بالغ الأثر على الوضع الاقتصادى بالبلاد، الأمر الذى ساهم فى تراجع رغبة القطاع الخاص فى الاستثمار فى ظل هذه التقلبات.

وأضاف أن الحكومة عملت جاهدة فى ظل هذه الظروف على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث تبنت خطة طموحة للاصلاح الاقتصادى، وقامت بإجراءات تشريعية واسعة النطاق لتحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية، والتى تضمنت من بين أمور عدة، تعديل قانون الاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات التى تواجه الحكومة المصرية من أجل توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل سنويا للحد من ارتفاع معدلات البطالة، قائلا إن هذا تحد كبير لأى دولة، مشيرا إلى أنه فى ضوء تخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة، لم يصبح لدى الحكومة المصرية خيارا سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، حيث قامت بضخ استثمارات عامة لخلق فرص عمل والحد من معدلات البطالة، وتفادى تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول.

وأضاف أن الحكومة لديها هدف لتحقيقه خلال السنوات الثلاث القادمة وهو أن يتولى القطاع الخاص دور القيادة، لذا فأنا حريص على مقابلة أكبر عدد ممكن من ممثلى الشركات ورجال الأعمال لحثهم على زيادة استثماراتهم المباشرة فى مصر وجذب استثمارات جديدة، فضلا عن تشجيعنا لاقامة شراكات بين القطاع الخاص المحلى والأجنبى للمشاركة بفاعلية فى تنمية اقتصادنا، وأؤكد أنه ليس لدى الحكومة نية لمواصلة الاستثمارات العامة، بل التركيز على أن يتولى القطاع الخاص دور القيادة.

وفيما يخص قضية تمكين المرأة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يولى أهمية خاصة لهذه القضية، وتم اتخاذ خطوات جادة من أجل تمكينها على مختلف الأصعدة، قائلا: أنه بفضل ذلك نرى اليوم 25٪ من الوزراء سيدات، ونحو 27٪ من أعضاء البرلمان أيضا سيدات، كما تم تنصيب المرأة مؤخرا فى منصب القاضى فى مختلف الهيئات القضائية، فضلا عن زيادة مشاركتها فى الاقتصاد.

وأضاف أن التحدى الأساسى هو تمكين المرأة فى المناطق الريفية، والذى يأتى يدا بيد مع قضية الزيادة السكانية، موضحا أن قلة مساهمة المرأة فى المناطق الريفية فى أسواق العمل ساهم فى زيادة معدلات الإنجاب، مشيرا إلى أن الحكومة مؤمنة بأنه كلما تم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها فى سوق العمل انخفضت الزيادة السكانية التى تعد أحد أكبر التحديات التى تواجهها الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة تبنت هذه القضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن أحد أهداف هذه المبادرة هو تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير فرص عمل لها، هذا بالتزامن مع إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المرأة.

من جانبه استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجهود التى قامت بها مصر فى مجال الطاقة، لافتا إلى أن مصر قامت بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعمل الدولة حاليا على تطوير شبكات الكهرباء وفقا للمواصفات العالمية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة وافق عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتى تعتمد على السيناريو الأمثل الذى يحقق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر، وبناء عليها ستصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من إنتاج الطاقة بحلول عام 2035.