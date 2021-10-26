رئيس القابضة يهنئ المصرية للمطارات لتجديد اعتماد الأيزو

جدة - نرمين السيد - هنأ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، وجميع العاملين لتجديد اعتماد الأيزو 9001/2015 لجودة أداء العمل داخل مقر الشركة، وذلك بعد المراجعات التى تمت الفترة الماضية من جانب شركة SGS المانحة وتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة للاعتماد.





كما وجه محروس الشكر لفريق المطابقة والسلامة والجودة بالشركة المصرية للمطارات برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم؛ لمجهوداتهم فى تجديد اعتماد الأيزو لمقر شركتهم وعدد من المطارات المصريـة التى حصلــت مؤخرًا على هذا الاعتمــاد، بالتعاون مع فريق الإدارة العامة للجودة بالشركــــة القابضة تحت إدارة الدكتور وليد عبدالمجيد. وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على ضرورة تبنى مفهوم الجودة الشاملة فى أداء الأعمال داخل جميع المطارات ومقار الشركات والمرافق بقطاع الطيران المدنى، بما يعزز من معدلات الأمن والسلامة وجودة التشغيل وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

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