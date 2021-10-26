/658262/وزير-الإسكان-يوجه-بضرورة-ضغط-الجداول-الزمنية-للمشاريع-بمنطقة-الأبراج-الشاطئية

وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة ضغط الجداول الزمنية للمشاريع والمنشآت بمنطقة الأبراج الشاطئية، ومضاعفة أعداد العمالة والعمال على مدار اليوم، للإنتهاء سريعًا من كافة المشاريع وفقًا للبرامج المحددة.

دوت الخليج

جولة وزير الإسكان بمنطقة الأبراج الشاطئية

جاء ذلك خلال جولات وزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، بمنطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، للعمل على متابعة سير العمل ومعاينة الموقف التنفيذي على الأرض.

وأشار وزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، خلال الجولة إلى أنه تم الانتهاء نهائيًا من الهيكل الخرساني لـ 15 برجًا سكنيًا وبارتفاع أيضًا يصل لـ 44 دور.

طرح أبراج ومحال تجارية فى المنطقة الشاطئية

هذا وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الأبراج الواقعة فى مدينة العلمين الجديدة تضم عددًا من المولات والمحال التجارية، كما أنه سيتم طرح الأبراج فى المنطقة الشاطئية.

هذا وتضم منطقة الداون تاون، تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة.