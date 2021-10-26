بسداد يصل إلى 8 سنوات.. بنك CIB يتيح قرض شخصي 200 ألف جنيه بقسط شهري 2000 جنيه

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في اطار حرصه على تقديم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة، يحرص البنك التجاري الدولي CIB، على تلبية إحتياجات مختلف شرائح العملاء، والمساهمة بفاعلية في ضخ التمويل اللازم للقطاعات المختلفة، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق برامج التنمية الشاملة.

دوت الخليج

بنك CIB يتيح قرض شخصي 200 ألف جنيه بقسط شهري 2000 جنيه

ويقدم بنك CIB على رأس تلك البرامج، قرض شخصى للموظفين وذلك بأسهل وأبسط الإجراءات، بقيمة تصل إلى 2000000 جنيه وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

ويرصد موقع دوت الخليج تفاصيل قرض البنك التجاري الدولي CIB عند الحصول على قرض بقيمة 200 ألف.

تفاصيل القرض الشخصي من CIB

قيمة القرض تبدأ من 5000 جنيه وبحد أقصى 2000000 جنيه.

فترة السداد وتكون بدءًا من 12 شهر وحتى 96 شهر، مع إمكانية السداد من خلال أكثر من 180 فرع و أكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي.

سعر الفائدة تبدأ من 14% متناقصة.

الضمانات تحويل الراتب الشهرى

مميزات القرض الشخصي من CIB

التأمين على الحياة طوال فترة السداد

زيادة قيمة القرض والحصول على 250 نقطة BONUS مقابل كل 1,000 جنيه زيادة في قيمة القرض.

الاستفادة ببرنامج شراء مديونية القرض، لتجميع المديونات لدي البنوك الأخرى في مكان واحد، CIB.

شروط الحصول على القرض الشخصي من CIB

الحد الأدنى للسن: 21 سنة، الحد الأقصى للسن: 60 سنة وقت الاستحقاق

الحد الأدنى لصافي المرتب: 2600 جنيه مصري

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من CIB

نموذج طلب قرض بطاقة رقم قومي سارية خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، أو ثلاث كشوفات راتب (أو كشوفات حساب بنكية) لا يشترط

على الراغبين في الحصول على القرض الشخصي تقديم خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل أو كشوفات راتب إذا كان يتم تحويل راتبهم الشهري على البنك.

طريقة التقديم

تقديم الطلب أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال أحد فروع البنك المتواجدة في أنحاء الجمهورية.

إحضار المستندات اللازمة للحصول على القرض.

يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالتواصل مع العميل في حالة الموافقةعلى طلب القرض .

لماذا القرض الشخصى للموظفين من CIB:

عند الحصول على قرض شخصى بقيمة 100000 جنيه سيكون القسط الشهرى حوالى 2000 جنيه وذلك على فترة سداد تصل إلى 96 شهراً .