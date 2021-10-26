بـ«عقوبة اللوم».. مجازاة رئيس إحدي الإدارات بهيئة النقل العام بالقاهرة

/658252/بـعقوبة-اللوم-مجازاة-رئيس-إحدي-الإدارات-بهيئة-النقل-العام-بالقاهرة

أمرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دوادو نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بمجازاة «س.أ» رئيس إحدي الإدارات بهيئة النقل العام بالقاهرة بعقوبة اللوم.

وخصمت أجر شهر من راتب «أ.ف» سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة، لما نُسب إليهما من مخالفات وخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي، بأن قام الأول بسب وضرب واحتجاز المفتش الذي يفتش علي المديرين واتهامه بسرقة الهاتف المحمول الخاض به.

ونُسب للمحال الأول، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنظمة لمواعيد وساعات العمل وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة.

وذلك بأن احتجز المفتش بالإدارة العامة للتفتيش، داخل مكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، ومنعه من أداء عمله خلال قيامه بإجراء التفتيش على انصراف المديرين بالإدارة .

كما سمح لبعض المديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة بالتوقيع والانصراف قبل المواعيد المحددة للانصراف ، واعتدى بالسب على المفتش المحتجز داخل مكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، وادعى على المفتش بسرقة هاتفه المحمول الخاص به على عكس الحقيقة.

سب أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام

ونُسب للمحال الثاني، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب وذلك بأن اعتدى بالسب على أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام.

تفاصيل القضية .. 2019

ترجع تفاضيل القضية عندما ورود بلاغ المفتش بالإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام، حول تعدى المحال الأول عليه بالضرب والسباب واحتجازه بمكتبه سنة 2019 ، أثناء قيام المفتش المذكور بالتفتيش على عملية حضور وانصراف المديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة.

وأكتشف أن المديرين قد قاموا بالتوقيع بالانصراف قبل الموعد المحدد قانونا لهم فطلب من المحال الأول تحرير مخالفة فى حق هؤلاء المديرين، إلا أنه رفض وطلب منه تسليمه كشوف التوقيع فرفض المفتش تسليمها له قبل تحرير مخالفة قبلهم .

لتحتد المشاحنة فقام المحال الأول بالاعتداء على المفتش بالسب والضرب واحتجازه داخل مكتبه والادعاء عليه بسرقة هاتفه المحمول، فقام المفتش المذكور بالاتصال هاتفيا بزملائه بإدارةالتفتيش للاستغاثة بهم، فحضروا فقام المحال الثانى بالاعتداء عليهم بالسب وسب كافة إدارة التفتيش.

حثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، فى ضوء اتفاق جميع الشهود وتضافر أقوالهم على قيام المحال بسبهم أمام مكتب المحال الأول بالألفاظ البذيئة، فإن المحكمة تطمئن إلى أقوالهم وتعول عليها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إلي المحال الثاني ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا، لا ينال منه إنكاره لتلفظه بهذه الألفاظ، وجاء هذا الإنكار مرسلا يفتقد إلى أى دليل يؤيده ويثبت صحته، الأمر الذى يتعين معه مجازاتهما عن هذه المخالفات بالجزاء المناسب.