/658253/رحاب-عبد-الغني-إلغاء-حالة-الطوارئ-خطوة-جديدة-نحو-الاستقرار-والأمن-والرخاء

أشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن مصر تخطو خطوة جديدة نحو الاستقرار والأمن والرخاء، مشيرة إلى أن قرار الرئيس السيسي يدعو للاعتزاز بالدولة المصرية التي نجحت في التغلب على كل العقبات نحو تحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر والوطن.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة رحاب عبد الغني بشأن إلغاء حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

ووجهت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خالص الشكر للدولة المصرية، وللشهداء الذين ضحوا بارواحهم حتى نصل لهذه المرحلة، ونجتاز فترة عصيبة في تاريخ بلادنا، مضيفة” رحم الله شهداء الوطن وعاشت مصر حرة قوية”.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."