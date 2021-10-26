/658254/انطلاق-الدوري-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-مصر-المقاصة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت على عودة العديد من لاعبي الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواجه بيراميدز مصر المقاصة مساء الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي، بحثا عن أول ألقابه.

قائمة بيراميدز لمواجهة مصر المقاصة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي

قرعة الكونفدرالية:

أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ 32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويمثل مصر فيها ناديي بيراميدز والمصري البورسعيدي.

وكان نادي بيراميدز تمكن في الصعود لهذا الدور بعدما تمكن أن يحقق الفوز على عزام التنزاني بهدف مقابل لاشئ بمجموع المبارتين.

أما المصري البورسعيدي فقد فاز بصعوبة بالغة أمام سلطات الموارد الأوغندي بهدف نظيف في مباراة العودة، بعد نهاية مباراة الذهاب بدون أهداف.

منافس بيراميدز بالكونفدرالية

وجاءت القرعة لفريق بيراميدز خلال هذا الدور التكميلي بمواجهة إيه إس مانياما الكونغولي، وتقام مباراة الذهاب بالكونغو، أما مباراة العودة بالقاهرة.

أما النادي المصري البورسعيدي سوف يواجه فريق ريفرز يونايتد النيجيري، في مباراة الدور التكميلي لبطولة الكونفدرالية، وتقام مباراة الذهاب بنيجيريا أما مباراة العودة بالإسكندرية.

وتقام مباريات الذهاب أحد أما 26، 27، 28 نوفمبر المقبل، أما مباريات العودة تقام أحد أيام 3، 4، 5 ديسمبر المقبل.