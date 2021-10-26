تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ 3 من أعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف بالهيئة الوطنية للصحافة 

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دوت الخليج يرصد تهنئة التنسيقية لاعضائها لاختيارهم بلجنة التثقيف الهيئة الوطنية للصحفة

وضم التشكيل الجديد للجنة الشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية والمتحدث الإعلامي للتنسيقية رئيسا، وعضوية صابرين حجازي، وزكي القاضي، أعضاء التنسيقية كأعضاء جدد. وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزملاء الثلاثة دوام التوفيق والسداد في خطواتهم المقبلة.

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمرها المشترك مع الحزب الشيوعي الصيني لليوم الثاني على التوالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد.

وتضمنت جلسة اليوم تبادل الرؤى والأفكار حول محورين الأول قضايا التعليم ومحو الأمية، والثاني العلاقات المشتركة بين مصر والصين والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي. وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم المؤتمر، إن التعليم ومحو الأمية هما أحد الأهداف الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية مثلما هما هدفا استراتيجيا للجمهورية الصينية، مشيرا إلى أنها إحدى القضايا التي يتعاون فيها الطرفين المصري والصيني.

وأشار الخولي إلى أن الجامعة الصينية في مصر تعد أحد أوجه التعاون في مجال التعليم بين البلدين وباكورته، لافتا إلى أن التنسيقية تولي اهتماما كبيرا بمحو الأمية وقد سبق ووقعت بروتوكولا مع هيئة تعليم الكبار، إيمانا منها بهذا الهدف.

وعن العلاقات المصرية الصينية قال الخولي إن لكل من مصر والصين تاريخا عريقا معربا عن اعتزازه بالتواجد الصيني داخل العاصمة الإدارية، كذلك التعاون خلال جائحة كورونا والذي أسفر عن إنتاج لقاح سينوفاك المحلي الذي مكن الدولة من تطعيم أعداد كبيرة من المصريين في فترة صغيرة.