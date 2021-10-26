/658260/محمد-عبد-الحكيم-أبو-زيد-ننتظر-صحوة-استثمارية-وزيادة-التدفقات-السياحية-بعد-إلغاء-الطوارئ

أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ واحدا من الإنجازات التي تضاف للجمهورية الجديدة.

تحيامصر يرصد تعليق النائب محمد عبد الحكيم بشأن الغاء مد حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: ما وصلنا إليه من إلغاء الطوارىء بعد سنوات وسنوات جاء بفضل تفاني أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة والشعب المصري العظيم الذي وقف خلف مؤسسات الدولة حتى نجح في اقتلاع جذور الإرهاب والانتصار عليه.

حقوق الانسان

ولفت أبو زيد، إلى أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث يأتي تأكيدا على احترام مصر لحقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة لجميع المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إلغاء الطوارىء سيصحبه صحوة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار، وارتفاع أعداد الأفواج السياحية، قائلا: مصر ستشهد انتعاشة كبيرة على كافة الأصعدة.

ودعا النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، جموع الشعب المصري لاستمرار دعمها ووقوفها خلف الدولة، لاستكمال مرحلة البناء والتنمية ووضع مصر في حجمها الطبيعي دولة رائدة بين دول العالم.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، قائلا: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وقال الرئيس السيسي: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، دوت الخليج، دوت الخليج، دوت الخليج.