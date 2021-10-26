البيئة تعلن نتائج رصد تأثيرات انبعاثات براكين لابالما وإتنا على مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البيئة بيان نتائج منظومة رصد الهواء المحيط اللحظية ليوم الإثنين 25 أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أن مؤشرات جودة الهواء لغاز ثانى أكسيد الكبريت فى الوضع الطبيعى لهذا الوقت من العام، ولم تتأثر بأيه عوامل خارجية.





يأتى ذلك استمرارا لمتابعة وزارة البيئة للوضع البيئى، لتأثيرات انبعاثات براكين كمبرفيجا بجزيرة لابالما بإسبانيا وإتنا بإيطاليا على جودة الهواء بجمهورية مصر العربية.

وفى إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بجمهورية مصر العربية من قبل وزارة البيئة والأجهزة الفنية التابعة لها بهدف تقصى الحقائق، من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة لوزارة البيئة والتى يبلغ عدد محطتها الآلية واللحظية 58 محطة لحظية.

وأوضحت المراجعات لنتائج يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، أن المتوسطات اليومية لغاز ثانى أكسيد الكبريت "الملوث الرئيسى لإنبعاثات البراكين"، تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى المسموح بها قانونا بنسبة 100%.

وبذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء، فيما يخص غاز ثانى أكسيد الكبريت فى الوضع الطبيعى لهذا الوقت من العام، ولم تتأثر بأى عوامل خارجية.

وتقوم وزارة البيئة فى إطار مسئوليتها عن حماية البيئة المصرية بنشر تقارير الإنذار المبكر على المواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية فى المناطق المختلفة من خلال تدشين رابط على موقع وزارة البيئة http://www.eeaa.gov.eg، يمكن من خلاله متابعة نموذج مفصل لتقارير الإنذار المبكر لكافة مناطق الجمهورية.