صور-محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس البدرشين

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس والوقوف على الالتزام بالإجراءات والضوابط، التى تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات.





وتفقد المحافظ مدرستى ميت رهينة الابتدائية، والشهيد النقيب نصر عبدالحكيم الثانوية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين، وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية والتواصل مع الطلبة والمدرسين للاطمئنان على سير العملية التعليمية ونسب الحضور والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. وتابع المحافظ فعاليات تنفيذ الحملة القومية للكشف عن الأنيميا، والتقزم لطلبة المرحلة الابتدائية، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بحالة النظافة والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب. ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة البدرشين بمواصلة مجهودات رفع المخلفات من محيط المدارس، والتأكد من حاله النظافة مع رفع أى إشغالات أولا بأول، والتأكد من وجود الأغطية على بالوعات الصرف، وأعمدة الإنارة حفاظًا على السلامه العامة. رافق المحافظ خلال الجوله إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

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