الكنيسة الأرثوذكسية تشيد بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ.





وجاء فى بيان أصدرته الكنيسة اليوم الثلاثاء: "تثمن الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ 2017 ومن قبلها أعوام كثيرة.

وأضاف البيان، أن هذا القرار هو ثمرة طبيعية للجهود المضنية التى بذلتها الدولة المصرية خلال ثمانى سنوات، ولا سيما فى حربها ضد الإرهاب، وفى معركة التنمية، الأمر الذى أوصلنا لحالة الاستقرار التى انتظرناها طويلًا.

وتابع: "نتذكر فى هذا السياق، بكل التقدير، دماء شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة التى كانت بمثابة الجسر الآمن الذى عبر عليه الوطن إلى بر الأمان، تمهيدًا للانطلاق نحو مستقبل أفضل، وسنظل نصلى لكى يحفظ الرب مصر ورئيسها ومؤسساتها وكل أبنائها المخلصين، وأن يحل بسلامه على الجميع، ليبقى وطننا الغالى آمنٌ مستقرٌ على الدوام".