أول تعليق من مصر للطيران حول واقعة طائرة المدينة المنورة

أصدرت شركة مصر للطيران بيانا رسميا حول الرحلة رقم 2677 بطائرة من طراز B737/800 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة امس الثلاثاء وعلى متنها عدد ١٠٩ ركاب.

وكشفت الشركة أن أثناء هبوطها حدث تسريب هواء إطاري الطائرة الأماميين، وقد تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة وقد تم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة.

وعلي الفور تم توفير طائرة بديله لعودة الركاب وطاقم الطائرة من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.

وجاري التحقيق عن أسباب الواقعة.