وزيرة الهجرة: دعم الشباب لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والأوروبي

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن زيارتها لبني سويف ليس فقط للتوعيه بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ولكن للتدريب ولتأهيل وبناء قدرات شباب وأهل قريه الحرجه مركز ناصر بالمحافظة لدمجهم فى سوق العمل المحلى، أو لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل الأوروبي".

وأضافت في تغريدة لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء عقب انتهاء زيارتها لمحافظة بني سويف: "بنشتغل مع بعض... محافظه بنى سويف، وزاره التجارة والصناعة (جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، وزاره التضامن ( مؤسسة صناع الخير)، المجلس القومى للمرأة، المركز المصرى الالمانى للهجرة والتوظيف"..

واختتمت تغريدتها بقولها الهدف واحد: “المواطن المصرى الغالى عند بلده”.