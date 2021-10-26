/658257/خالد-أبو-الوفا-إلغاء-حالة-الطوارئ-قرار-تاريخي-جاء-نتيجة-الاستقرار-والتنمية-فى-مصر

أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، مؤكدا أنه قرار تاريخي جني الشعب المصري من خلاله ثمار الاستقرار والتنمية فى مصر، بعد سنوات عاشتها مصر في حالة طوارئ مستمرة استدعت فرض إجراءات استثنائية لمساعدة أجهزة الأمن في مواجهة مخاطر محددة تهدد الأمن والسلم.

دوت الخليج يرصد تعليق خالد أبو الوفا بشأن الغاء مد حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

واشار النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر الآن أصبحت تتمتع بحالة رائعة من الأمن والاستقرار يشهد لها الجميع، وتقديرات جهات الأمن تؤكد أن الدولة ماضية في فرض الأمن والاستقرار دون الحاجة لإجراءات استثنائية.

قانون الطوارئ

ولفت النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار الرئيس السيسي هو رسالة للعالم بأن مصر بلد آمنة ومستقرة وهو قرار يعكس مدى ما وصلت إليه البلاد من حالة استقرار، ويضع مصر في مصاف الدول المستقرة أمنيا، التي لا تحتاج لقانون طوارئ، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب.

وأكد أبو الوفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع قواعد واضحة للجمهورية الجديدة، التي طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويلة، قواعد تحمل منظمومة متكاملة من الاستراتيجيات والمشروعات والمستهدفات والقوانين، منظومة تتسم بالمنهجية والدراسة وعبقرية الإعداد لا العشوائية المقيتة، إضافة إلى إن الانجازات الموجودة على امتداد القطر المصري خلال السنوات السبع الأخيرة، تؤكد أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامة ويقفز بنا بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن.