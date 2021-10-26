/658263/قناة-النادي-الأهلي-نقف-على-مسافة-واحدة-من-كافة-المرشحين-في-انتخابات-النادي

كشفت قناة النادي الأهلي عن موقفها في الفترة القادمة في انتخابات النادي، في ظل ترشح العديد من الأسماء، في الإنتخابات على مختلف المقاعد بمجلس القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدرت قناة النادي الأهلي منذ لحظات بيان رسمي تفيد فيه على حيادة القناة في فترة انتخابات النادي الأهلي.

بيان قناة الأهلي:

تعلن قناة النادي الأهلي أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي، التي تجري يوم 26 نوفمبر المقبل. وابتداءً من اليوم سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية.

وقال الكابتن إسلام الشاطر، المدير التنفيذي لشركة برزينتيشن لايف، الحاصلة على حقوق إدارة القناة، إن كل المرشحين أبناء الأهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية. وإن إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء، لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته، للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية.

قائمة المرشحين بانتخابات الأهلي:

وكانت قائمة محمود الخطيب مكتملة بالكامل، حتى جاء حسام غالي وخطف الأضواء أمام الجميع، وترشح ضمن قائمة بيبو.

ويعود سبب ترشيح 8 أعضاء بدلاً من 7 في قائمة الخطيب، بسبب القلق من قرار استبعاد أحد الأعضاء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات.

محمود الخطيب

وقرر محمود الخطيب المجازفة وتواجد عضو ثامن، حتى إعلان النتيجة النهائية للمرشحين، وذلك بعد التأكد من الموقف القانوني لكل عضو.

وكان محمد سراج الدين غير متواجد في قائمة الخطيب للانتخابات المقبلة، ولكنه جاء بسرعة البرق وقدم أوراق ترشحه ليتواجد ضمن قائمة بيبو.

وفي حال تواجد الأعضاء الـ 8 في الانتخابات المقبلة، فمن الممكن أن ينسحب أحد المرشحين ليتواجد العدد المحدد فقط حتى لا يتم التأثير على أعضاء الجمعية العمومية أثناء التصويت على الانتخابات.

يذكر أن انتخابات الأهلي سوف تجري في يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، وستكون هناك منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين الخالدين “مرتجي والدرندلي”، بجانب الأعضاء تحت السن بعد تواجد عمر ربيع ياسين.