بالقوة الهجومية.. تشكيل الزمالك أمام انبي بانطلاق الدوري

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزندمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وانبي في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي بلال علام.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

الزمالك أمام انبي

ويسعى الفارس الأبيض بحصد بطولة الدوري المصري، والبداية ستكون من ضربة البداية أمام إنبي، الذي يتفوق عليه الزمالك في عدد الانتصارات والأهداف على مدار التاريخ.

ويمتلك الزمالك سجلا تهديفي قويا في مواجهات إنبي برصيد 50 هدفا، ويتقاسم أكثر من لاعب صدارة الهدافين، يأتي في مقدمتهم عبد الحليم علي نجم الزمالك في فترة الألفية برصيد 3 أهداف، يليه عمرو زكي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمود علاء، بنفس الرصيد ويتساوى معهم محمود عبد المنعم.

أشرف بن شرقي

ويأتي المغربي أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأسامة حسن وطارق السيد في المرتبة الثانية لهدافي مباريات الزمالك وإنبي برصيد هدفين لكل منهم.

إعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.