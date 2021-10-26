/658271/عزه-حسين-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-نقلة-نوعية-تاريخية-للدولة-المصرية

أشادت النائبة عزة حسين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية للدولة المصرية بعد سنوات من البناء والتنمية، ومواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.

دوت الخليج يرصد تعليق عزة حسين بشأن الغاء حالة الطوارئ فى البلاد

حالة الطوارئ

وأكدت النائبة عزة حسين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ يعكس حالة الاستقرار ال؟أمني والسياسي الذي تمر به الدولة المصرية من الداخل، إضافة إلى إنه يؤكد نجاح الدولة فى مواجهة الإرهاب والسيطرة عليه، وتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر وحماية الدولة لكافة حقوق الإنسان فى كل المجالات إنطلاقا من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت النائبة عزة حسين، عضو مجلسالنواب، إلى أن اتخاذ الرئيس السيسي لهذه الخطوة التاريخية، يعد نبراسا منيرا لقواعد بناء الجمهورية الجديدةن التي يراعي فيها حقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين المصريين.

وأشادت عزة حسين، عضو مجلس النواب،بكلمة الرئيس السيس "الشعب المصري تحمل مع الرئيس كثيراً، وهذا التحمل نابع من الثقة التي يوليها للقيادة السياسية في إدارة شئون البلاد"، موصحة لأنه يدرك متطلبات المرحلة الحالية خارجياً وداخلياً، ويؤكد حرصه على المضي بمصر نحو مستقبل أفضل وبخطوات ثابتة.