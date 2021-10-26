الأوقاف : إطلاق أولى فعاليات مبادرة سكن ومودة السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الأوقاف، ظهر يوم السبت المقبل، أولى فعاليات "مبادرة سكن ومودة"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.





وذكرت وزارة الأوقاف فى بيانها، اليوم الأحد، أن المبادرة تأتى فى إطار حرصها على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، حيث تعقد دورات متخصصة فى فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات. وأشارت الوزارة إلى أن الفعالية تتضمن محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات فى المشاركة فى المبادرة، وأوائل منحة الماجستير.

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