شوقى: دمج امتحان الشهرين لطلاب الصف الرابع الإبتدائى فى نهاية نوفمبر

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جدة - نرمين السيد - وقال وزير التربية والتعليم فى منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "ويستمر مسلسل الشائعات وتداول المعلومات المغلوطة، الكلام المرفق لا أساس له من الصحة إطلاقا وقد وقعت كتابا دوريا مساء اليوم بدمج امتحانى الشهرين معا فى نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة وسوف يتم ارساله للمديريات خلال الساعات المقبلة".
وتابع: "هذه امتحانات تقييم مستوى فى النظام الجديد ولا داعى لأى توتر منها لان النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات، ليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل فى الكتاب المدرسى".
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