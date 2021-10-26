/658276/وقائع-جلسة-التشاور-العامة-بقاعة-مجلس-مدينة-البداري-بأسيوط

نظمت رئاسة مركز ومدينة البدارى، برئاسة السيد المدير العام محمد حسن الديب رئيس المركز، جلسة التشاور العامة لوضع الخطة الاستثمارية القادمة تحت رعاية السيد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعقدت جلسة التشاور العامة بمقر قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة مركز البداري بمحافظة أسيوط. والتي بدءت في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تستهدف الإستماع ومناقشة مقترحات السادة المواطنين من قري وعزب ونجوع مركز ومدينة البداري للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الأستثمارية لمحافظة أسيوط للعام المالي (2022/2023) ومتوسطة الأجل (2022/2025) وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولى. وقائع جلسة التشاور العامة بقاعة مجلس مدينة البداري بأسيوط وحضر هذه الجلسه العديد من القيادات الجماهيرية والشعبية والحزبية والتنفيذية و جمع كبير من السادة المواطنين وذلك بحضور كل من الدكتوره شيماء سليمان و الدكتور خالد والمهندس أحمد عمر عن وزارة التنمية المحلية والأستاذة نفيسة عبدالسلام مدير المتابعة الإلكترونيه ومسؤل المشاركة المجتمعيه بديوان عام المحافظة والدكتور يحيي زكريا أبورحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات الهندسية والقائم بأعمال مسؤل التخطيط ومتابعة الخطة بمحافظة أسيوط والأستاذ فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان ودعم اللامركزية بديوان عام المحافظة والأستاذ علاء عبدالرحيم مسؤل الأزمات بديوان عام المحافظة والاستاذ شريف دياب مسؤل توفير الاراضى ومتابعة تنفيذ المشروعات بمبادرة تطوير الريف المصرى.

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